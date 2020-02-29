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С 2021 года в Беларуси запретят одноразовые пластиковые стаканчики и тарелки

Перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещается в объектах общественного питания, утвердило министерство антимонопольного регулирования Беларуси. Всего в списке шесть видов продукции.

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Под запрет попали стаканчики, тарелки, чашки, палочки для размешивания напитков, соломинки, а также упаковка для продуктов общепита
Под запрет попали стаканчики, тарелки, чашки, палочки для размешивания напитков, соломинки, а также упаковка для продуктов общепита
Фото: Depositphotos.com

С 2021 года в заведениях общественного питания Беларуси запретят продажу и использование некоторых видов одноразовой пластиковой посуды. Об этом говорится в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси №14 от 19 февраля. Документ был опубликован на национальном правовом интернет-портале 29 февраля.

В соответствии с постановлением с 1 января 2021 года будут запрещены пластиковые стаканчики, тарелки, чашки, палочки для размешивания напитков, соломинки, а также упаковка для продуктов общепита (речь идет о контейнерах, лотках, коробках, ланч-боксах, банках, бутылках), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.

О намерении отказаться от использования пластиковой посуды власти Беларуси заявили в ноябре прошлого года.

В феврале 2017 года Организация Объединенных Наций заявила, что если человечество не откажется от пластиковых бутылок, пакетов, посуды и косметики с пластиковыми микрочастицами, то к 2050 году в Мировом океане пластика будет больше, чем рыбы.

19 декабря 2018 года Европейский парламент и Совет Европы пришли к политическому соглашению о новых мерах по борьбе с мусором, загрязняющим морскую среду. Соглашение основано на плане действий, принятом в 2015 году.

В Евросоюзе к 2021 году должны запретить использование одноразовых пластиковых столовых приборов (вилки, ножи, ложки и палочки для еды), одноразовых пластиковых тарелок, соломинок, ватных палочек из пластика.

Теги: Беларусь, экология, пластик
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