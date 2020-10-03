Переговоры Еврокомиссии и Великобритании об отношениях после Brexit. Стороны признали "значительные расхождения"

Переговорщики должны интенсивно работать, чтобы устранить противоречия в видении будущих отношений ЕС и Великобритании, об этом говорится в коммюнике о беседе президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Европейскому союзу и Великобритании к этому моменту не удалось устранить противоречия на переговорах об отношениях после окончания переходного периода Brexit. Эта констатация содержится в опубликованном 3 октября на сайте ЕС коммюнике по итогам видеотелефонного разговора президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

Соглашение, если его удастся заключить, должно стать прочной основой для стратегических отношений между ЕС и Великобританией в будущем, согласились политики.

"Одобрена оценка главных переговорщиков с обеих сторон, согласно которой в последние недели был достигнут прогресс. Однако сохраняются значительные расхождения во взглядах, в частности в сфере рыболовства, равных условий в отношениях и управления соглашением [о Brexit]", – говорится в совместном заявлении фон дер Ляйен и Джонсона.

Они поручили своим главным переговорщикам интенсивно работать, чтобы попытаться восполнить эти пробелы.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение поддержало 51,9% британцев.

31 января 2020 года Соединенное Королевство официально вышло из ЕС, переходный период продолжается до конца года.

1 октября Европейский союз обвинил Великобританию в нарушении части соглашения о выходе страны из блока, а именно протокола о границе между Ирландией и Северной Ирландией.