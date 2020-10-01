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Еврокомиссия обвинила Великобританию в нарушении соглашения о Brexit

Палата общин британского парламента поддержала проект закона о внутреннем рынке, часть положений которого выходят за рамки соглашения о выходе страны из Европейского союза. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в Лондон отправлено официальное уведомление о нарушении протокола о Brexit, касающегося торговли с Ирландией.

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Еврокомиссия дала Великобритании месяц на то, чтобы ответить на уведомление
Еврокомиссия дала Великобритании месяц на то, чтобы ответить на уведомление
Фото: ЕРА

Европейский союз обвинил Великобританию в нарушении части соглашения о выходе страны из блока, а именно – протокола о границе между Ирландией и Северной Ирландией. Официальное уведомление о нарушении 1 октября направлено в Лондон, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

По словам президента, ЕС требовал до 30 сентября изъять из законопроекта о внутреннем рынке Соединенного Королевства проблемные положения, но этого не последовало.

Правительству Великобритании предложено прислать свои соображения в течение месяца.

29 сентября Палата общин приняла законопроект о внутреннем рынке 340 голосами против 256, документ передан в Палату лордов, сообщала ВВС. Законопроект призван обеспечить беспрепятственное перемещение товаров и услуг через Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию после 1 января, что дает правительству право изменять аспекты соглашения о выходе из ЕС.

Пятеро бывших премьер-министров Великобритании – Джон Мейджор, Тони Блэр, Гордон Браун, Дэвид Кэмерон и Тереза Мэй – высказались против законопроекта, который противоречит протоколу о "мягкой границе" между Ирландией и Северной Ирландией при перемещении товаров. Оппозиция заявляла, что закон в случае принятия нанесет удар по международной репутации Соединенного Королевства.

Статус границы между Северной Ирландией и Ирландией был одним из главных дискуссионных моментов, приведших к тому, что Brexit был отложен до 31 января 2020 года. Переходный период, в течение которого Великобритания придерживается торговых правил ЕС и остается внутри общего рынка, заканчивается в конце 2020 года.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение поддержало 51,9% британцев.

Теги: Великобритания, граница, Ирландия, Европейский союз, законопроект, Урсула фон дер Ляйен, Brexit, Северная Ирландия
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