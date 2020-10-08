В Лондонском Тауэре появится аудиогид на украинском языке

В ходе официального визита президента Украины в Великобританию первая леди Елена Зеленская инициировала подписание в музее Лондонского Тауэра меморандума о запуске первого на территории Великобритании украиноязычного аудиогида.

В Лондоне в музее Тауэра появится аудиогид на украинском языке. Об это сообщает пресс-служба украинского президента.

"В ходе официального визита президента Украины в Великобританию супруга главы государства Елена Зеленская посетила музей Лондонского Тауэра, где по ее инициативе был подписан меморандум о запуске первого на территории Великобритании украиноязычного аудиогида. В соответствии с положениями меморандума, администрация исторических королевских дворцов поддерживает инициативу первой леди и обязуется в ближайшее время внедрить украиноязычный аудиогид в одном из наиболее известных исторических памятников не только Великобритании, но и мира – Лондонском Тауэре", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что британские партнеры готовы и дальше сотрудничать с Украиной и распространять практику внедрения аудиогидов на украинском языке в других музеях и исторических королевских дворцах страны.

"Для Украины и для меня лично аудиогиды на украинском – это не только об удобстве и доступности. Это, прежде всего, о принятии Украины в мире, о ее голосе, который вскоре можно будет услышать и в Лондонском Тауэре", – сказала первая леди Украины.

Лондонский Тауэр является одним из самых выдающихся архитектурных памятников Великобритании. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно музей посещают около 3 млн туристов.