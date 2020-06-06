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КУЛЬТУРА

В знаменитом венском музее "Альбертина" появился украинский аудиогид

Благодаря инициативе первой леди Украины Елене Зеленской состоялся запуск украиноязычного аудиогида в одном из крупнейших музеев Австрии – художественной галерее "Альбертина" в Вене.

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"Альбертину" посещает много украинцев
"Альбертину" посещает много украинцев
Фото: president.gov.ua

В художественной галерее "Альбертина" в Вене, которая является одним из самых известных австрийских музеев, появился аудиогид на украинском языке. Об этом 5 июня на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"В знаменитой венской "Альбертине", одном из ведущих европейских музеев, отныне будет украинский аудиогид. Спасибо первой леди Украины, без которой этот проект не был бы реализован. Ну, и огромная благодарность австрийскому банку "Райффайзен" за предоставленное финансирование. Отдельная благодарность мариупольцу Игорю Дзюбенко и горловчанину Алексею Захарову за съемки в Вене. Благодарю также украинку из Донецка Богдану Бадрак за изысканный украинский язык аудиогида. Как обратили мое внимание, она внесла свой вклад в литературный перевод", – написал Щерба.

В обнародованном ролике Щерба рассказал, что по запросу посетителя в музее могут выдать или традиционный аудиогид, или же карточку с QR-кодом, благодаря которому аудиогид можно загрузить себе на мобильный телефон.

"Хочу подчеркнуть, что сотрудничество с Украиной чрезвычайно важно для нас. "Альбертину" посещает много украинцев, и конечно, они хотят лучше понять и узнать больше о произведениях искусства, представленных в нашем музее. И мы очень счастливы, что нам удалось добавить к нашей системе аудиогидов украинский", – сказал генеральный директор музея Клаус Альбрехт Шредер.

https://www.facebook.com/o.scherba/videos/10220552917265726/

"Альбертина" – художественный музей, расположенный во дворце эрцгерцога Альбрехта в центре Вены. В нем хранится одно из самых крупных и значительных мировых собраний графики. Коллекция охватывает период от поздней готики до современности. Название "Альбертина" произошло от имени основателя музея герцога Альберта Саксонского-Тешенского.

Теги: искусство, Австрия, Вена, украинский язык, Александр Щерба, музей, Елена Зеленская
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