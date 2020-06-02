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В Австрии из дома, где родился Гитлер, сделают полицейский участок

В доме, где родился и провел первые годы жизни глава нацистской Германии Адольф Гитлер, проведут реконструкцию за €5 млн, сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

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В этом доме в 1889 году родился Адольф Гитлер
В этом доме в 1889 году родился Адольф Гитлер
Фото: EPA

В Австрии представили план перестройки дома, где родился глава нацистской Германии Адольф Гитлер в 1889 году. Он предусматривает превращение его в полицейский участок, чтобы сделать здание непривлекательным для паломничества людей, прославляющих нацистского диктатора. Об этом заявил министр внутренних дел страны Карл Нехаммер во время пресс-конференции, сообщает DerStandard.

"Полицейский участок является наиболее подходящим вариантом использования, потому что полиция является хранителем прав, свобод и партнером граждан", – сообщил министр.

По его словам, в тендере на проведение реконструкции здания приняли участие 12 архитектурных бюро из Австрии, Германии и Швейцарии. Победителями стали австрийские архитекторы.

Ожидается, что реконструкция будет завершена примерно в конце 2022 года и обойдется приблизительно в €5 млн.

В трехэтажном здании бывшей гостиницы, построенном в XVII веке, после Второй мировой войны размещались библиотека, школа, а с 1972-го по 2011 год – мастерская и культурный центр для людей с особенностями развития. После этого дом несколько лет пустовал, так как его владелица отказывалась заключать новый арендный договор.

Решение о национализации дома было принято правительством и подтверждено парламентом Австрии. В нем прямо говорилось о необходимости исключить любую возможность использования "дома Гитлера" в целях пропаганды идей национал-социализма. Экс-владелице заплатили в общей сложности около €810 тыс. – так оценили стоимость дома эксперты.

Решение об отчуждении "дома Гитлера" власти Австрии приняли в июле 2016 года, а о сносе – 17 октября.

Теги: Германия, Адольф Гитлер, Австрия, полиция, Швейцария, правительство, нацисты, архитектура, полицейский
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