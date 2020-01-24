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Расстрел в Германии. По данным СМИ, жертвы и преступник – члены одной семьи

Шесть человек погибли и двое тяжело ранены в результате нападения вооруженного мужчины в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Преступник – 1983 года рождения, пишет Bild.

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Полиция устанавливает мотив злоумышленника
Полиция устанавливает мотив злоумышленника
Фото: ЕРА (архив)

Все пострадавшие в результате нападения вооруженного человека в общине Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден-Вюртемберг, Германия) и сам стрелок являются членами одной семьи. Об этом сообщает Bild.

Согласно информации издания, стрелок – мужчина 1983 года рождения, гражданин ФРГ. Днем 24 января он застрелил шестерых человек, еще двое тяжело ранены.

Тела убитых обнаружены у входа и внутри ресторана, находящегося на первом этаже гостиницы.

Причину семейной драмы выясняет полиция. Стрелок был задержан вскоре после происшествия.

Теги: Германия, полиция, нападение, жертвы
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