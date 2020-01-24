Минимум шесть человек погибли в результате стрельбы в Германии

Подозреваемый в убийстве нескольких человек в общине Рот-ам-Зе задержан.

Несколько человек погибли во время стрельбы в общине Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг, Германия. Инцидент произошел вскоре после полудня 24 января, сообщает Focus.

Место преступления – здание на Банхофштрассе.

Источники Bild утверждают, что погибших шестеро. Есть раненые.

Полиция Алена проинформировала в Twitter, что подозреваемый задержан. Он, по всей видимости, действовал в одиночку.

* POLIZEIEINSATZ *

Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

Правоохранители считают, что стрелок и его жертвы знакомы между собой.