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Минимум шесть человек погибли в результате стрельбы в Германии

Подозреваемый в убийстве нескольких человек в общине Рот-ам-Зе задержан.

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Полиция Германии задержала стрелявшего
Полиция Германии задержала стрелявшего
Фото: ЕРА (архив)

Несколько человек погибли во время стрельбы в общине Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг, Германия. Инцидент произошел вскоре после полудня 24 января, сообщает Focus.

Место преступления – здание на Банхофштрассе.

Источники Bild утверждают, что погибших шестеро. Есть раненые.

Полиция Алена проинформировала в Twitter, что подозреваемый задержан. Он, по всей видимости, действовал в одиночку.

Правоохранители считают, что стрелок и его жертвы знакомы между собой.

Теги: Германия, стрельба, полиция, раненые, жертвы
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