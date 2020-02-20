В Германии неизвестные открыли стрельбу и убили восемь человек – СМИ

Поздно вечером 19 февраля по меньшей мере восемь человек были убиты во время стрельбы в двух барах для курения кальяна в городе Ханау в ФРГ, преступники скрылись. Об этом пишет местное издание Hessenschau.
Сначала был атакован кальянный бар в центре города, три человека были убиты.
Затем преступник поехал на машине в район Кессельштадт и открыл огонь в другом заведении, убив пятерых, рассказали источники издания.
Возможно, в результате инцидента также есть раненые.
Полиция начала розыск подозреваемых, в воздухе кружит полицейский вертолет.
Сообщение о перестрелке еще в одной локации Ханау местные власти не подтверждают.
Ханау – город с населением 98 000 человек в западной части Германии.