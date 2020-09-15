Зеленская посетила галерею "Альбертина", в которой появился первый украинский аудиогид

Аудиогид для венского музея был первым в рамках проекта первой леди Елены Зеленской по распространению украинского языка в мире. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Во время официального визита президента Украины в Австрию первая леди Елена Зеленская посетила художественную галерею "Альбертина", в которой по ее инициативе начал работать аудиогид на украинском языке. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В музее провели экскурсию для Зеленской с помощью аудиогида, она слушала рассказ о шедеврах мирового классического модерна из музейной экспозиции "Альбертины", сказано в релизе.

Первая леди поблагодарила руководство галереи за помощь в воплощении проекта по созданию украиноязычных аудиогидов.

"Альбертина" навсегда останется для меня особенной: именно она первой откликнулась на мое предложение о создании украинского аудиогида и внедрила его", – отметила супруга президента.

По информации ОП, кроме венского музея, украинские аудиогиды появились в Национальном музее ковра в Баку, в Латвийском национальном художественном музее в Риге. В планах внедрение аудиогидов в венском музее истории искусств, Морском музее в Черногории.

О появлении в художественной галерее "Альбертина" аудиогида на украинском языке стало известно в начале июня.

"Сотрудничество с Украиной чрезвычайно важно для нас. "Альбертину" посещает много украинцев, и конечно, они хотят лучше понять и узнать больше о произведениях искусства, представленных в нашем музее. И мы очень счастливы, что нам удалось добавить к нашей системе аудиогидов украинский", – сказал генеральный директор музея Клаус Альбрехт Шредер.