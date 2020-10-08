Спасатели ликвидировали все лесные пожары в Луганской области

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем в Луганской области, составляет более 20 тыс. га. По состоянию на сегодняшнее утро все пожары в экосистемах потушены.

В Луганской области по состоянию на 9.00 сегодняшнего дня ликвидированы все пожары в природных экосистемах. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"На территории Луганской области в течение недели продолжалось тушение пожаров в природных экосистемах, которые возникли 30 сентября и 1 октября. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта. Основные усилия ГСЧС были направлены на защиту населенных пунктов, полевого артиллерийского склада Вооруженных сил Украины вблизи села Боровеньки и газораспределительной станции на окраине села Александровка. Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было", – говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га. Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Во время ликвидации лесных пожаров были обнаружены тела 11 человек, три из которых погибли в результате отравления продуктами горения, один человек – от полученных ожогов, три – в результате сердечных приступов, причины гибели еще четырех человек устанавливаются. Пострадало 19 человек, в том числе три сотрудника ГСЧС.

Информация об уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября.

В штабе ООС заявляли, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами.

Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.