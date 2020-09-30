В Луганской области возобновились лесные пожары. Тушение огня осложняет сильный ветер

В Луганской области бушуют лесные пожары, огонь перекинулся на населенные пункты, проводится эвакуация жителей сел в нескольких районах. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Луганской области ликвидируют лесные пожары в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В районе сел Кряковка и Трехизбенка Новоайдарского района площадь лесного пожара составила около 50 га. Огонь распространился на территорию села Муратово Новоайдарского района. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация жителей сел Муратово и Капитаново, сказано в сообщении.

В районе сел Малиновое, Песчаное и Артема Станично-Луганского района площадь лесного пожара составляет около 10 га. Есть угроза распространения пожара на населенные пункты.

"Из-за распространения лесного пожара на камыш и сухую траву вблизи села Артема существует угроза распространения пожара на села Артема и Нижнетеплое. Организуется эвакуация жителей", – сообщили в ГСЧС.

Между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района площадь пожара лесного массива составила около 8 га.

В ГСЧС уточняют количество поврежденных огнем зданий. На тушение лесных пожаров в трех районах привлекли 192 человека и 44 единицы техники.

Тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер, скорость которого превышает 20 м/с, отметили в ГСЧС.

За сентябрь в Луганской области произошло несколько лесных пожаров. Так, 1 сентября в ГСЧС сообщали о пожаре на площади 5 га в поселке Боровское возле Северодонецка. Его вскоре ликвидировали.

2 сентября в ГСЧС заявили, что в Луганской области горит сухая трава и лесная подстилка в Станично-Луганском районе. Пожарным мешал работать сильный ветер.

3 сентября штаб ООС сообщил о смерти старшины Артема Бондаренко при тушении пожара, который грозил уничтожить позиции украинских военных в Луганской области.

4 сентября произошло возгорание сухой травы, валежника и лесных насаждений между селом Лобачево Новоайдарского района и селом Айдар Станично-Луганского района.

8 сентября спасатели потушили лесные пожары в районе сел Лобачево, Лопаскино, Трехизбенка и Старый Айдар. Огонь бушевал в этих селах шесть суток.

Штаб ООС предполагал, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.