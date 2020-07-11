Пожары в Луганской области. ГСЧС сообщила, что открытого огня уже нет

В Луганской области, где с 6 июля продолжались масштабные лесные пожары, наблюдается "тление отдельных очагов лесной подстилки".

Пожар в Луганской области был локализован 9 июля Фото: ДСНС України / Facebook

В Луганской области продолжается тушение лесных пожаров, которые вспыхнули 6 июля. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 11 июля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов лесной подстилки и древесины. Всего к ликвидации пожара привлечены 720 человек и 198 единиц техники", – отметили в службе.

Масштабный пожар в Луганской области вспыхнул днем 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района. Площадь пожара составляла 50 га, к утру 7 июля его локализовали, но из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °C) огонь распространился на близлежащие села – Смоляниново, Капитаново и Вороново.

По информации Офиса президента, погибло пять человек.

К вечеру 9 июля в ГСЧС заявили, что удалось локализовать возгорание сухой травы и лесного массива в Новоайдарском районе Луганской области.