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Пожары в Луганской области. Власти назвали сумму компенсации семьям погибших

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщил, что Кабинет Министров Украины выплатит по 200 тыс. грн семьям пяти погибших вследствие пожаров в Луганской области.

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Пожар вспыхнул 6 июля возле села Осколоновка на территории Боровского лесничества приблизительно на 50 га
Пожар вспыхнул 6 июля возле села Осколоновка на территории Боровского лесничества приблизительно на 50 га
Фото: ЕРА

Семьям погибших в результате пожаров в Луганской области выплатят по 200 тыс. грн материальной помощи, сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" вечером 10 июля.

"К середине следующей недели у нас уже будут деньги. Выделенные Кабмином 200 тыс. (грн выплатят. – "ГОРДОН") семьям, к сожалению, погибших пяти человек", – сказал Гайдай.

Он напомнил, что тем, у кого дом полностью уничтожил огонь, выплатят по 300 тыс. грн. На ремонт домов, которые частично пострадали от огня, предусмотрена выплата в размере 50 тыс. грн. По 20 тыс. грн также выплатят на возмещение ущерба пострадавшим.

Масштабный пожар в Луганской области вспыхнул днем 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района. Площадь пожара составляла 50 га, к утру 7 июля его локализовали, но из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °C) огонь распространился на близлежащие села – Смоляниново, Капитаново и Вороново.

По информации Офиса президента, погибло пять человек.

Пожар уничтожил 24 жилых дома, повреждено 35, рассказали в Луганской областной государственной администрации.

К вечеру 9 июля в ГСЧС заявили, что удалось локализовать возгорание сухой травы и лесного массива в Новоайдарском районе Луганской области.

10 июля из-за лесных пожаров загорелась городская свалка в Северодонецке.

Теги: пожар, Сергей Гайдай, Кабмин, Свобода слова Савика Шустера, лесные пожары в Луганской области
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