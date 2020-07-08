Пожары в Луганской области признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня

Решение о признании масштабных лесных пожаров в Луганской области чрезвычайной ситуацией регионального уровня природного характера приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности.

К тушению пожара в Луганской области привлечено 1622 человека и 200 единиц техники Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

Лесные пожары, которые на этой неделе вспыхнули в Луганской области, признаны чрезвычайной ситуацией регионального уровня, сообщается на странице Луганской областной государственной администрации в Facebook.

Соответствующее решение 8 июля приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Пожар на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьих хозяйств, который бушевал 6-го и 7 июля, предварительно классифицирован как чрезвычайная ситуация регионального уровня природного характера с угрозой распространения и приобретения признаков чрезвычайной ситуации государственного уровня", – сказал глава ОГА Сергей Гайдай.

На заседании комиссии руководитель Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области Михаил Пшик рассказал, что угрозы распространения пожара эксперты не видят. Лесная охрана постоянно обходит территорию и контролирует ситуацию, заверил он.

На помощь луганским спасателям прибыли спасатели из Донецкой, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей. Они будут находиться в регионе "до полной ликвидации пожарной опасности", сказал Пшик.

Пожар вспыхнул днем 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. К утру 7 июля пожар локализовали, но из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °C) огонь распространился на близлежащие села – Смоляниново, Капитаново и Вороново.

По данным ГСЧС на 14.00 8 июля, пожар продолжается на площади 5 тыс. га. К тушению пожара привлечено 1622 человека и 200 единиц техники, в том числе два пожарных самолета Ан-32П.

В результате пожара сгорело более 100 домов в селе Смоляниново и на территории дачного кооператива "Волчье озеро", еще 36 домов повреждены.

Погибло пять человек, девять находятся в больнице. Часть местных жителей спасатели эвакуировали.

По факту пожаров полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, которое повлекло гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия). Правоохранители рассматривают три основные версии возгорания: погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Он не исключил, что причиной пожара мог стать обстрел со стороны боевиков.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что каждой семье, которая потеряла дом в результате пожара, выделят по 300 тыс. грн.