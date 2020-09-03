В штабе ООС считают, что к пожарам на Донбассе причастны боевики

Штаб операции Объединенных сил не исключает, что пожары в Луганской области начались после умышленных поджогов.

По состоянию на 11.00 3 сентября в Луганской области ликвидированы три очага пожара Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Штаб операции Объединенных сил считает, что причиной пожаров в Луганской области могут быть поджоги, организованные боевиками. Об этом 3 сентября в Facebook сообщает штаб ООС.

"Характер возникновения эпицентров горения и распространения огня, по предварительной оценке, указывает на умышленный поджог со стороны противника", – говорится в сообщении.

1 сентября в ГСЧС сообщали о пожаре на площади 5 га в поселке Боровское возле Северодонецка. Пожар удалось ликвидировать.

2 сентября в ГСЧС заявили, что в Луганской области горит сухая трава и лесная подстилка в Станично-Луганском районе. Ситуация осложняется сильными порывами ветра, есть угроза для населенных пунктов Болотенное, Валуйское и Станица Луганская. Было организовано оповещение местных жителей с целью возможной эвакуации.

В тушении пожара принимают участие военнослужащие операции Объединенных сил.

По состоянию на 11.00 3 сентября в Луганской области ликвидированы три очага пожара.

По данным ГСЧС, в результате пожаров погиб один человек, еще двое госпитализированы с ожогами.

Кабмин готовит проект помощи пострадавшим от пожаров в Луганской и Харьковской областях.