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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пожары в Луганской области. Один человек погиб, двое госпитализированы с ожогами

На территории Луганской области зарегистрировано 24 очага возгорания на площади около 1,2 тыс. га, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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К тушению пожаров привлекли спасателей из соседних областей
К тушению пожаров привлекли спасателей из соседних областей
Фото: dsns.gov.ua

В ходе лесных и степных пожаров в Луганской области погиб один человек, пострадали двое. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории области зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1,2 тыс. га. По состоянию на 7.00 3 сентября ликвидировано 16 пожаров. В результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разной степени тяжести госпитализированы", – говорится в сообщении.

Огнем уничтожено 13 заброшенных жилых домов. Продолжается тушение шести очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах.

В ГСЧС сообщили, что к тушению привлечены 378 человек и 68 единиц техники, в том числе из других областей – Донецкой, Днепропетровской, Полтавской.

1 сентября в ГСЧС сообщали о пожаре на площади 5 га в поселке Боровское возле Северодонецка. Пожар удалось ликвидировать.

2 сентября в ГСЧС сообщили, что в Луганской области горит сухая трава и лесная подстилка в Станично-Луганском районе. Ситуация осложняется сильными порывами ветра, есть угроза для населенных пунктов Болотенное, Валуйское и Станица Луганская. Было организовано оповещение местных жителей с целью возможной эвакуации.

В тушении пожара принимают участие военнослужащие операции Объединенных сил.

Теги: пожар, Луганская область, ГСЧС, эвакуация, погибшие, лесные пожары в Луганской области
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