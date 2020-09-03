ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики пытались спровоцировать украинских военных на срыв перемирия в районе Марьинки – штаб ООС

Украинские военные из состава операции Объединенных сил занимаются тушением лесных и степных пожаров в Луганской области, сообщили в штабе ООС.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ходе тушения пожаров пострадали двое военных
В ходе тушения пожаров пострадали двое военных
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе совершили одну провокацию в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

"Неприцельным выстрелом из подствольного гранатомета противник пытался спровоцировать наших воинов на участке фронта вблизи Марьинки [Донецкой области]. Военнослужащие ООС огонь в ответ не открывали. Боевых потерь в результате вражеского выстрела нет", – говорится в сообщении.

С полуночи в полосах ответственности украинских военных обстрелы со стороны противника не зафиксированы. Режим тишины сохраняется, отметили в штабе.

Там добавили, что подразделения из состава ООС и других составляющих сил обороны занимаются тушением лесных и степных пожаров в Луганской области, "которые были спровоцированы противником". 

"В районе Станицы Луганской огнем охвачено более 200 гектаров лесостепи, в районе населенного пункта Лобачево пожар занимает площадь около 950 га", – говорится в сообщении.

К борьбе с огнем привлечено почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В населенных пунктах Зайцево и Новолуганское пожар уже ликвидирован.

В штабе добавили, что во время тушения двое военнослужащих из состава ООС получили термические ожоги. Им оказана первая медицинская помощь, после чего они были госпитализированы в военные медицинские учреждения. Состояние здоровья обоих пострадавших удовлетворительное.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/938458906646726

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

Теги: пожар, Луганская область, Донбасс, боевики, Марьинка, перемирие, обстрелы, военнослужащий, война на Донбассе, режим тишины, операция Объединенных сил, ООС, лесные пожары в Луганской области
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Нардеп Билозир оправдалась за сумку а-ля Hermès Kelly
Нардеп Билозир оправдалась за сумку а-ля Hermès Kelly
"Хуже, чем у балерин". Участник "Танцев со звездами" Мельник показал, как выглядят его ноги после тренировок на паркете
"Хуже, чем у балерин". Участник "Танцев со звездами" Мельник показал, как выглядят его ноги после тренировок на паркете
Поклонники Хайек в день рождения актрисы подарили ей Instagram-аккаунт
Поклонники Хайек в день рождения актрисы подарили ей Instagram-аккаунт
Принц Гарри и Меган основали продюсерскую компанию и подписали контракт с Netflix
Принц Гарри и Меган основали продюсерскую компанию и подписали контракт с Netflix
Самый высокооплачиваемый актер мира заразился коронавирусом
Самый высокооплачиваемый актер мира заразился коронавирусом
Похудевший на 12 килограммов Лазарев показал, как выглядит в новом весе
Похудевший на 12 килограммов Лазарев показал, как выглядит в новом весе
Звезда "Благочестивых стерв" Николс рассказала, как шесть лет помогала ФБР ловить педофилов
Звезда "Благочестивых стерв" Николс рассказала, как шесть лет помогала ФБР ловить педофилов
Клум снялась полностью обнаженной
Клум снялась полностью обнаженной
Саливанчук откровенно показала, как рожала второго сына. Видео
Саливанчук откровенно показала, как рожала второго сына. Видео
Создатели "Игры престолов" снимут сериал по трилогии Лю Цысиня
Создатели "Игры престолов" снимут сериал по трилогии Лю Цысиня
Яма назвал имена самых сильных и самых слабых участников шоу "Танцы со звездами"
Яма назвал имена самых сильных и самых слабых участников шоу "Танцы со звездами"
Дочь Успенской обнародовала архивное фото мамы
Дочь Успенской обнародовала архивное фото мамы
  Ефросинина рассказала, готова ли стать политиком
  Ефросинина рассказала, готова ли стать политиком
  What Makes A Woman. Кэти Перри выпустила клип о ежедневной жизни женщин. Видео
  What Makes A Woman. Кэти Перри выпустила клип о ежедневной жизни женщин. Видео
74-летний Петросян рассказал, что думает о своем возрасте, а его молодая жена вспомнила о старости
74-летний Петросян рассказал, что думает о своем возрасте, а его молодая жена вспомнила о старости
"Сколько веселья у двойняшек!" Приемные дочери Мадонны покатались на роликах
"Сколько веселья у двойняшек!" Приемные дочери Мадонны покатались на роликах
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
"Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Ефремов огласил свое "последнее желание"
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS