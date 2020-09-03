Украина призвала стороны конфликта на Донбассе разблокировать процесс обмена пленными

Украина уже более месяца ожидает информацию о состоянии и местонахождении лиц, удерживаемых на временно оккупированных территориях Донбасса, хотя сама выполнила все необходимые процедуры и предоставила ОБСЕ все необходимые данные об удерживаемых лицах, запрашиваемые другой стороной. Об этом стало известно на заседании группы по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.
Координатор от ОБСЕ Тони Фриш заявил о недопустимости увязки процесса освобождения удерживаемых лиц с посторонними вопросами, призвал всех участников завершить процесс обмена списками о взаимном освобождении удерживаемых лиц и снял с рассмотрения другие вопросы из-за блокирования переговорного процесса по политическим мотивам.
Представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины в составе украинской делегации, журналист Денис Казанский обратился к другим участникам переговоров с призывом разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, принимая во внимание тяготы, которые переживают люди, находящиеся в заключении.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
Обмен в формате "всех на всех" предусмотрен договоренностями, достигнутыми на встрече "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.
Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.