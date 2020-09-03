Украина призвала стороны конфликта на Донбассе разблокировать процесс обмена пленными

На заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе украинская делегация предоставила ОБСЕ всю информацию об удерживаемых лицах, которую запросила другая сторона в рамках взаимного освобождения, и ждет от нее аналогичного шага.

Обмен в формате "всех на всех" сторонами конфликта на Донбассе предусмотрен договоренностями, достигнутыми на встрече "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года Фото: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook

Украина уже более месяца ожидает информацию о состоянии и местонахождении лиц, удерживаемых на временно оккупированных территориях Донбасса, хотя сама выполнила все необходимые процедуры и предоставила ОБСЕ все необходимые данные об удерживаемых лицах, запрашиваемые другой стороной. Об этом стало известно на заседании группы по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Координатор от ОБСЕ Тони Фриш заявил о недопустимости увязки процесса освобождения удерживаемых лиц с посторонними вопросами, призвал всех участников завершить процесс обмена списками о взаимном освобождении удерживаемых лиц и снял с рассмотрения другие вопросы из-за блокирования переговорного процесса по политическим мотивам.

Представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины в составе украинской делегации, журналист Денис Казанский обратился к другим участникам переговоров с призывом разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, принимая во внимание тяготы, которые переживают люди, находящиеся в заключении.