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Процесс обмена пленными заторможен – Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что ранее фиксировали прогресс в освобождении пленных.

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Ермак назвал причину замедления в процессе обмена удерживаемыми лицами
Ермак назвал причину замедления в процессе обмена удерживаемыми лицами
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил, что процесс следующего освобождения удерживаемых лиц пока заторможен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы констатировали прогресс в освобождении пленных. Однако процесс следующего обмена, к сожалению, пока заторможен", – заявил Ермак.

Он отметил, что причиной торможения процесса является не только эпидемия коронавируса, но и невыполнение другой стороной договоренностей нормандского саммита о допуске представителей Международного комитета Красного Креста к местам содержания заложников на временно оккупированных территориях.

5 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил состав украинской делегации для участия в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Возглавлять украинскую делегацию будет бывший президент Украины Леонид Кучма, что "должно обеспечить преемственность и незыблемость украинских позиций".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

2 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Андрей Таран посетили с рабочим визитом Берлин. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, политику безопасности и гуманитарную ситуацию на Донбассе.

По мнению министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, нормализация отношений с РФ возможна только после восстановления территориальной целостности Украины.

Теги: Германия, Украина, эпидемия, Донбасс, переговоры, агрессия, боевики, пленные, вторжение, саммит, обмен пленными, Хайко Маас, Андрей Ермак, обмен удерживаемыми лицами, коронавирус
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