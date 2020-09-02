Правительственная команда вылетит на восток Украины, где продолжаются лесные пожары – премьер-министр

В Луганскую и Харьковскую область 3 сентября отправятся вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Украины Андрей Таран и министр социальной политики Марина Лазебная. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 3 сентября в Луганскую и Харьковскую области, где 2 сентября вспыхнули масштабные лесные пожары, вылетит правительственная команда. Об этом сообщил премьер-министр в Telegram.

В команду входят вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Украины Андрей Таран и министр социальной политики Марина Лазебная.

"Они выезжают для оперативного реагирования, оценки ситуации и принятия необходимых решений для обеспечения безопасности и помощи украинцам. С места событий министры доложат президенту и мне лично", – отметил Шмыгаль.

2 сентября в Харьковской области на территории Новомосковского лесхоза в полдень начался пожар, огнем охвачено порядка 10 га леса. Лес горит недалеко от поселка Клугино-Башкировка, дым от него виден в Чугуеве.

В ГСЧС области сообщили о втором пожаре, он вспыхнул на территории Двуречанского лесничества и охватил территорию в 400 га. Из-за порывов ветра пламя начало распространяться на верхушки деревьев и на жилой сектор села Горобьевка. В селе Гряниковка организовали эвакуацию жителей.

В Луганской области горит около 80 га сухой травы и лесной подстилки в Станично-Луганском районе. Ситуация осложняется сильными порывами ветра, есть угроза для населенных пунктов Болотенное, Валуйское и Станица Луганская. Организовано оповещение местных жителей с целью возможной эвакуации, сообщили в ГСЧС.

1 сентября в ГСЧС сообщали о пожаре на площади 5 га в поселке Боровское возле Северодонецка. Пожар удалось ликвидировать.