Кабмин готовит проект помощи пострадавшим от пожаров в Луганской и Харьковской областях

Пострадавшие при пожарах в Луганской и Харьковской областях должны получить необходимую медицинскую помощь и финансовую поддержку, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По данным ГСЧС, в результате пожаров погиб один человек, еще двое госпитализированы с ожогами Фото: dsns.gov.ua

Кабинет Министров Украины готовит проект помощи пострадавшим от пожаров в Луганской и Харьковской областях. Об этом 3 сентября сообщает сайт Офиса президента.

Глава государства Владимир Зеленский держит ситуацию под личным контролем. Он ожидает эффективного решения проблем пострадавших, говорится в сообщении пресс-службы президента.

"Мы должны давать отпор этой стихии, желаю сил всем пожарным. В такую жару в лесах работать еще труднее. Но своим героическим трудом они спасают жизни. Мы же должны быть готовыми к быстрой реакции на потребности людей – прежде всего к предоставлению медицинской помощи, возможности эвакуации, а в дальнейшем – финансовой и профессиональной поддержке, чтобы помочь людям вернуться к жизни. Внимательно слежу за ситуацией", – отметил Зеленский.

1 сентября в ГСЧС сообщали о пожаре на площади 5 га в поселке Боровское возле Северодонецка. Пожар удалось ликвидировать.

2 сентября в ГСЧС заявили, что в Луганской области горит сухая трава и лесная подстилка в Станично-Луганском районе. Ситуация осложняется сильными порывами ветра, есть угроза для населенных пунктов Болотенное, Валуйское и Станица Луганская. Было организовано оповещение местных жителей с целью возможной эвакуации.

В тушении пожара принимают участие военнослужащие операции Объединенных сил.

По данным ГСЧС, в результате пожаров погиб один человек, еще двое госпитализированы с ожогами.