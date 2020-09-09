Спасатели ликвидировали лесные пожары в Луганской области

Спасатели потушили лесные пожары в Новоайдарском и Станично-Луганском районах Луганской области, которые бушевали там шесть суток. Об этом сегодня сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Очаги пожаров ликвидированы в районе сел Лобачево, Лопаскино, Трехизбенка и Старый Айдар.
"Для дежурства на местах ликвидированных очагов пожаров привлечены 26 человек личного состава и шесть единиц техники ГСЧС", – говорится в сообщении.
1 сентября в ГСЧС сообщали о пожаре на площади 5 га в поселке Боровское возле Северодонецка. Вскоре пожар удалось ликвидировать.
2 сентября в ГСЧС заявили, что в Луганской области горит сухая трава и лесная подстилка в Станично-Луганском районе. Ситуация осложнялась сильными порывами ветра.
4 сентября произошло возгорание сухой травы, валежника и лесных насаждений между селом Лобачево Новоайдарского района и селом Айдар Станично-Луганского района.
В тушении пожара принимали участие военнослужащие операции Объединенных сил. Во время тушения пожара, который грозил уничтожить позиции украинских военных в Луганской области, погиб старшина Артем Бондаренко.
Штаб ООС считает, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.