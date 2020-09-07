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В Луганской области продолжают тушить пожары, открытого огня нет – ГСЧС

Пожары, возникшие 2-го и 4 сентября в Луганской области, локализованы, открытого огня там не наблюдается. Спасатели тушат отдельные очаги тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки.

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В тушении пожара на Донбассе принимали участие военные ООС
В тушении пожара на Донбассе принимали участие военные ООС
Фото: ДСНС України / Telegram

В Луганской области по состоянию на утро 7 сентября продолжают тушить два очага тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

В частности, 4 сентября были локализированы три очага пожара сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (село Лобачево, село Лопаскино и поселок городского типа Трехизбенка), которые возникли 2 сентября. По состоянию на утро 7 сентября открытого огня не наблюдается, спасатели тушат отдельные очаги тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки.

Кроме того, 6 сентября было локализовано возгорание сухой травы, валежника и лесных насаждений между селом Лобачево Новоайдарского района и селом Айдар Станично-Луганского района, возникшее 4 сентября. Угрозы населенным пунктам нет. По состоянию на утро 7 сентября открытого огня не наблюдается, спасатели тушат отдельные очаги тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки.

1 сентября в ГСЧС сообщали о пожаре на площади 5 га в поселке Боровское возле Северодонецка. Пожар удалось ликвидировать.

2 сентября в ГСЧС заявили, что в Луганской области горит сухая трава и лесная подстилка в Станично-Луганском районе. Ситуация осложняется сильными порывами ветра, есть угроза для населенных пунктов Болотенное, Валуйское и Станица Луганская. Было организовано оповещение местных жителей с целью возможной эвакуации.

В тушении пожара принимают участие военнослужащие ООС. Во время тушения пожара, который грозил уничтожить позиции украинских военных в Луганской области, погиб старшина Артем Бондаренко.

Штаб ООС считает, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.

Теги: пожар, Луганская область, ГСЧС, спасатели
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