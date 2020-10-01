Я не связывал бы с обстрелами пожары в Луганской области – Зеленский

Офис Генерального прокурора Украины зарегистрировал криминальное производство по факту пожаров в Луганской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ровно 1 октября.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами во время визита в Ровно, заявил, что не знает точно, связано ли возникновение пожаров в Луганской области с провокациями боевиков или на это были какие-либо другие причины.

"Я не связывал бы с обстрелами пожары в Луганской области", – сказал он и уточнил, что по факту возникновения пожаров вдоль линии разграничения Офис генпрокурора зарегистрировал криминальное производство.

Ответ на вопрос о причине возгораний должны дать правоохранительные органы, сказал президент.

"Это не первые пожары, которые происходят в регионе в нынешнем году. Этот год для Украины – не самый лучший с точки зрения природных катаклизмов и других трагедий. Но мы очень быстро сделали две вещи: мы научились быстро справляться со всеми пожарами, не теряя людей... Очень быстро работают наши военные, МЧСники. Мы неслучайно строили инфраструктурные вещи, а именно центральные дороги, поэтому техника сейчас доезжает в любое место очень быстро", – подчеркнул он.