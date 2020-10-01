Я не связывал бы с обстрелами пожары в Луганской области – Зеленский

1 октября президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами во время визита в Ровно, заявил, что не знает точно, связано ли возникновение пожаров в Луганской области с провокациями боевиков или на это были какие-либо другие причины.
"Я не связывал бы с обстрелами пожары в Луганской области", – сказал он и уточнил, что по факту возникновения пожаров вдоль линии разграничения Офис генпрокурора зарегистрировал криминальное производство.
Ответ на вопрос о причине возгораний должны дать правоохранительные органы, сказал президент.
"Это не первые пожары, которые происходят в регионе в нынешнем году. Этот год для Украины – не самый лучший с точки зрения природных катаклизмов и других трагедий. Но мы очень быстро сделали две вещи: мы научились быстро справляться со всеми пожарами, не теряя людей... Очень быстро работают наши военные, МЧСники. Мы неслучайно строили инфраструктурные вещи, а именно центральные дороги, поэтому техника сейчас доезжает в любое место очень быстро", – подчеркнул он.
За сентябрь в Луганской области произошло несколько лесных пожаров, при тушении огня погиб старшина Артем Бондаренко. Штаб ООС предполагал, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.
30 сентября массовые возгорания в регионе возобновились. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка, из-за пожаров в школах города отменили занятия. В штабе ООС заявили, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями – из-за такой атаки воспламеняется трава, объясняли в Луганской обладминистрации.
Полиция открыла семь уголовных производств по факту пожаров.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.