Полиция сообщила о четырех погибших в результате пожаров в Луганской области

В результате пожаров в Луганской области госпитализированы 10 пострадавших, эвакуированы жители трех населенных пунктов. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По фактам пожаров в Луганской области полиция открыла семь уголовных производств, об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины 1 октября в Facebook.

"В результате пожаров погибло четыре человека. В северодонецкие больницы госпитализированы 10 пострадавших. Эвакуированы жители населенных пунктов Вороново, Сиротино и Метелкино", – сказано в сообщении.

В Единый реестр досудебных расследований полицейские внесли уголовные производства по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение норм пожарной безопасности).

По информации полиции, локализован и ликвидирован пожар на территории Попаснянского и Старобельского районов.

За сентябрь в Луганской области произошло несколько лесных пожаров, при тушении огня погиб старшина Артем Бондаренко. Штаб ООС предполагал, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.

30 сентября массовые возгорания в регионе возобновились. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка, из-за пожаров в школах города отменили занятия. Огнем по состоянию на вечер 30 сентября в регионе охвачены более 9,3 тыс. га, три человека погибли, еще три госпитализированы. Тушение огня осложняется порывами ветра до 20 м/с.