Причиной пожаров в Луганской области может быть поджог – ОГА

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай не исключил, что причиной пожаров в Луганской области стали умышленные поджоги. В Станично-Луганской районной госадминистрации проинформировали о пожаре в лесном массиве, который начался после обстрела со стороны пророссийских боевиков.

Причиной лесных пожаров в Луганской области может быть поджог, заявил 30 сентября глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в Facebook.

"Где-то пожар возник из-за того, что ветер сильный и просто деревья порвали, упали на электросеть, но есть у нас подозрения, что были и поджоги умышленные. [...] Два самолета стоят готовые [для тушения пожаров]. Мы связались с командованием и постоянно запрашиваем режим тишины. Как только, или если нам дадут режим тишины, мы сразу запускаем самолеты. Возможно, будет даже и третий самолет", – сказал он.

"Украина 24" в Telegram, ссылаясь на Гайдая, сообщает, что пожары могли спровоцировать обстрелы со стороны боевиков.

"У нас есть информация, что со стороны неподконтрольной территории были выстрелы "трассеров", то есть намеренно поджигалась трава", – цитирует телеканал главу ОГА.

Пресс-служба Станично-Луганской районной госадминистрации проинформировала в Facebook, что обстрелы фиксировали ночью в районе Станицы Луганской:

"По сообщениям жителей Станицы Луганской, начиная с 23.30 фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории. После чего ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ. Около 00.20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве у КПВВ", – сообщили в РГА.