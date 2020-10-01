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Три человека погибли в лесных пожарах в Луганской области – Венедиктова

В Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах Луганской области зафиксировали 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников, огнем охвачены более 9300 га, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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По факту масштабных пожаров открыли уголовное производство
По факту масштабных пожаров открыли уголовное производство
Фото: dsns.gov.ua

Жертвами масштабных лесных пожаров в Луганской области стали три человека, еще трое госпитализированы. Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова проинформировала в Facebook. 

"Только что руководитель Луганской областной прокуратуры в который раз за день доложил о распространении лесных пожаров на Луганщине. Ситуация в регионе напряженная – охвачены пламенем более 9300 га. По состоянию на сейчас три человека погибли, один из них – лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Повреждены огнем несколько десятков домов и общественных зданий. Огонь окружил Северодонецк", – написала она. 

Генпрокурор отметила, что по состоянию на вечер 30 сентября зафиксировали 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах Луганской области. 82 пожара ликвидировали, 95 человек эвакуировали. 

По факту пожаров открыто уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), рассказала она. 

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/154003089695342

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям информировали вечером 30 сентября, что пожар тушат 1 тыс. 30 человек и 158 единиц техники, тушение усложняется порывами сильного ветра – до 20 м/с. 

Из-за пожаров занятия в школах Северодонецка 1 октября отменили, сообщили в военно-гражданской администрации города. 

За сентябрь в Луганской области произошло несколько лесных пожаров, при тушении огня погиб старшина Артем Бондаренко. Штаб ООС предполагал, что причиной пожаров могут быть поджоги, устроенные боевиками.

Теги: пожар, Северодонецк, Старобельск, Новоайдар, жертвы, уголовное производство, Ирина Венедиктова, лесные пожары в Луганской области
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