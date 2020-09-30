Нардеп Шахов: Луганская область в огне, а власть бездействует

Народный депутат от партии “Наш край”, член депутатской группы "Довіра" Сергей Шахов обратился к президенту Украины с требованием отстранить от должностей начальника Главного управления ГСЧС Луганской области и главу ОГА из-за того, что они бездействуют во время нового масштабного пожара в регионе.

В Луганской области снова начались лесные пожары, а местные подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям бездействуют, поскольку у них нет ресурса для тушения пожара, утверждает нардеп от партии “Наш край”, член депутатской группы "Довіра" Сергей Шахов в видеообращении в своем Facebook.

"Вопиющая ситуация в Луганской области. Опять горят леса. Горят поселки Трехизбенка, Муратово, Орехово, Капитаново. Дома начинают гореть, горящие звери выбегают из леса, помощи пока ждать неоткуда. Начальник ГСЧС в отпуске, все его замы тоже. У пожарных нет ни бензина, ни солярки, ни воды. Все разворовано. Губернатор бездействует. Штаб не создан", – заявил Шахов.

Нардеп призвал президента и центральную власть немедленно вмешаться в ситуацию и помочь области остановить стихию, пока ее последствия не стали катастрофическими.

"Уверен, что это поджог с целью скрыть незаконную вырубку леса. Как это было летом, когда горели сотни гектаров луганских лесов, а в Смоляниново заживо горели люди. До сих пор расследование не проведено, до сих пор виновные не наказаны", – сказал политик.

Он потребовал отстранить от должностей чиновников, по вине или по причине бездействия которых катастрофические лесные пожары в Луганской области становятся регулярными.

"Я обращаюсь к президенту Украины с требованием отстранить от должностей начальника ГСЧС области [Михаила] Пшика, который проводит совещания о постройке гаражей, пока люди горят заживо, а также губернатора [Сергея] Гайдая, который вместо того, чтобы решать проблемы людей, придумывает схемы, как лишить их права голоса", – сказал Шахов.

Сегодня в ГСЧС сообщили, что в Луганской области ликвидируют лесные пожары в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, тушение осложняет сильный порывистый ветер, скорость которого превышает 20 м/с. Проводится эвакуация жителей сел Муратово и Капитаново, есть угроза распространения пожара на села Артема и Нижнетеплое.

За сентябрь в Луганской области произошло несколько лесных пожаров. Штаб ООС предполагал, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.

Масштабный лесной пожар в Луганской области вспыхнул днем 6 июля вблизи села Осколоновка, в результате погибли пять человек. Тогда Шахов заявил, что если в Украине горит лес – значит, кому-то выгодно скрыть его вырубку.