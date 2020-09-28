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ПРОИСШЕСТВИЯ

На Донбассе вспыхнуло два пожара. В Луганской области горел лес

Пожарные тушили огонь, вспыхнувший возле села Нижнетеплое Станично-Луганского района. Площадь пожара составила около 20 га.

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Пожар тушили 101 человек и 38 единиц техники
Пожар тушили 101 человек и 38 единиц техники
Фото: dsns.gov.ua

Возле села Нижнетеплое Станично-Луганского района горит лес, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Вчера вечером пожар локализовали. Площадь огня составила около 20 га.

По состоянию на утро 28 сентября пожарные гасили отдельные очаги тления кустарников и лесной подстилки. Пожар тушили 101 человек и 38 единиц техники, рассказали в ГСЧС.

Пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе сообщил о пожаре возле сел Новоалександровка и Доломитное Бахмутского района Донецкой области.

Что именно горело и каковы масштабы этого пожара, военные не рассказали. На тушении пожаров работали пожарные ГСЧС и военнослужащие, сообщили в штабе ООС.

За сентябрь в Луганской области произошло несколько возгораний. Так, 1 сентября в ГСЧС сообщали о пожаре на площади 5 га в поселке Боровское возле Северодонецка. Его вскоре ликвидировали.

2 сентября в ГСЧС заявили, что в Луганской области горит сухая трава и лесная подстилка в Станично-Луганском районе. Пожарным мешал работать сильный ветер.

3 сентября штаб ООС сообщил о смерти старшины Артема Бондаренко при тушении пожара, который грозил уничтожить позиции украинских военных в Луганской области.

4 сентября произошло возгорание сухой травы, валежника и лесных насаждений между селом Лобачево Новоайдарского района и селом Айдар Станично-Луганского района.

8 сентября спасатели потушили лесные пожары в районе сел Лобачево, Лопаскино, Трехизбенка и Старый Айдар. Огонь бушевал в этих селах шесть суток.

Штаб ООС предполагал, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.

Теги: Луганск, ГСЧС, Донбасс, военные, лесные пожары, Нижнетеплое, Станично-Луганское, Новоалександровка, ООС, лесные пожары в Луганской области
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