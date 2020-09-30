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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Луганской области зафиксировали 85 пожаров – глава ОГА

В Луганской области сформирован оперативный штаб для оказания помощи пострадавшим в результате пожаров. Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

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30 сентября лесные пожары возникли в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах Луганской области
30 сентября лесные пожары возникли в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах Луганской области
Фото: dsns.gov.ua

В Луганской области 30 сентября зафиксировано 85 пожаров, из них удалось ликвидировать 42. Об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, информация опубликована на странице ОГА в Facebook.

По информации Гайдая, спасатели тушат огонь в селах Крякивка, Трехизбенка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, в селах Артема и Нижнетеплом Станично-Луганского района, а также в селе Половинкино Старобельского района.

"На помощь нашим спасателям пришли коллеги из Харьковской и Донецкой областей, они предоставили 35 единиц техники и личный состав", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/odalug/photos/a.292244664291174/1643004682548492/?type=3

Гайдар сообщил, что в области создан оперативный штаб для оказания помощи пострадавшим в результате пожаров.

За сентябрь в Луганской области произошло несколько лесных пожаров. Так, 1 сентября в ГСЧС сообщали о пожаре на площади 5 га в поселке Боровское возле Северодонецка. Его вскоре ликвидировали.

2 сентября в ГСЧС заявили, что в Луганской области горит сухая трава и лесная подстилка в Станично-Луганском районе. Пожарным мешал работать сильный ветер.

3 сентября штаб ООС сообщил о смерти старшины Артема Бондаренко при тушении пожара, который грозил уничтожить позиции украинских военных в Луганской области.

4 сентября произошло возгорание сухой травы, валежника и лесных насаждений между селом Лобачево Новоайдарского района и селом Айдар Станично-Луганского района.

8 сентября спасатели потушили лесные пожары в районе сел Лобачево, Лопаскино, Трехизбенка и Старый Айдар. Огонь бушевал в этих селах шесть суток.

Штаб ООС предполагал, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.

30 сентября лесные пожары возникли в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах Луганской области. в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что огонь перекинулся на населенные пункты, проводится эвакуация жителей сел в нескольких районах.

Теги: Украина, ГСЧС, лесные пожары, Сергей Гайдай, лесные пожары в Луганской области
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