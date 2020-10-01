Масштабный пожар в Луганской области. Северодонецк окольцован огнем, горят инфраструктурные объекты, жителей ближайших сел эвакуируют

В Луганской области огонь охватил Североденецк, а также соседние населенные пункты. Об этом 30 сентября сообщает "Первая полоса".
По информации издания, огонь добрался до цеха нейтрализации и очистки промышленных стоков промышленного предприятия "Азот". Около 23.00 возгорание удалось локализовать.
"В Северодонецке паника. Огонь все ближе к моему дому. Люди покидают дома с вещами. Кто может – тот выезжает. Мои родители также думают, что делать. Впереди страшная ночь", – написала журналистка Марина Шашкова в Facebook.
Позже она сообщила, что в городе были слышны взрывы.
"Жители города слышали взрывы в районе Чистого озера (практически черта города). Предполагают, что это взрывы снарядов", – добавила журналистка.
Очевидец с места событий Оксана Гутниценко на своей странице в Facebook сообщила, что также горит северодонецкий аэропорт.
В пресс-службе ГСЧС Луганской области сообщали, что продолжается ликвидация пожаров вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района, где 30 сентября произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки.
Военнослужащие одной из бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины сообщили, что присоединились к тушению лесных пожаров и эвакуации населения из сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово и Капитаново Луганской области.
Военные отметили, что из-за шквального ветра лесной пожар распространился на территорию некоторых населенных пунктов. К ликвидации пожаров привлекли более 250 человек личного состава подразделений Объединенных сил, ГСЧС и лесных хозяйств, а также более 40 единиц техники.
2 сентября в ГСЧС заявили, что в Луганской области горит сухая трава и лесная подстилка в Станично-Луганском районе. Пожарным мешал работать сильный ветер.
3 сентября штаб ООС сообщил о смерти старшины Артема Бондаренко при тушении пожара, который грозил уничтожить позиции украинских военных в Луганской области.
4 сентября произошло возгорание сухой травы, валежника и лесных насаждений между селом Лобачево Новоайдарского района и селом Айдар Станично-Луганского района.
8 сентября спасатели потушили лесные пожары в районе сел Лобачево, Лопаскино, Трехизбенка и Старый Айдар. Огонь бушевал в этих селах шесть суток.
Штаб ООС предполагал, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.
За сентябрь в Луганской области произошло несколько лесных пожаров. Штаб ООС предполагал, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.