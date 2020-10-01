Пожары в Луганской области. Количество жертв выросло до девяти – ГСЧС

В Луганской области ликвидировали 116 из 146 очагов возгорания, продолжается тушение 30-ти, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

К утру 1 октября были ликвидированы 116 из 146 пожаров Фото: dsns.gov.ua

По состоянию на 14.00 1 октября в Луганской области в ходе пожаров погибло девять человек, об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Один человек погиб в результате пожара, причина смерти других уточняется, госпитализированы 14 человек, отметили в ГСЧС.

К утру 1 октября были ликвидированы 116 из 146 пожаров, продолжается тушение 30-ти. Площадь, пройденная огнем, уже составила более 11 тыс. га, уточнили в ГСЧС.

"Наиболее сложная ситуация отмечалась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов. В зону поражения попал 31 населенный пункт", – сообщили в пресс-центре.

Из опасной зоны эвакуированы 120 человек, они обеспечены жильем, питанием, медицинским и другими видами обеспечения.

За сентябрь в Луганской области произошло несколько лесных пожаров, при тушении огня погиб старшина Артем Бондаренко. Штаб ООС предполагал, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.

30 сентября массовые возгорания в регионе возобновились. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка, из-за пожаров в школах города отменили занятия. В штабе ООС заявили, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями – из-за такой атаки воспламеняется трава, объясняли в обладминистрации.

Полиция открыла семь уголовных производств по факту пожаров.