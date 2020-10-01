Количество жертв пожаров в Луганской области выросло до восьми – ГСЧС

За сутки площадь пожара распространилась на 9,3 тыс. га, огнем повреждены 250 домов, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В ходе пожаров в Луганской области погибли уже восемь человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на 11.30.

Еще 10 госпитализированы. По оперативным данным спасателей, эвакуировали 120 человек, огнем повреждены 250 домов.

Из-за порывов ветра до 20 м/с и сухой погоды тушение пожаров осложняется, сообщили в ГСЧС. За сутки огонь распространился на 9,3 тыс. га.

82 из 146 очагов возгорания в экосистемах потушили. Ликвидированы также пожары на заводе антисептиков, где хранится 30 тонн спирта, и на хлораторной насосной станции (хранится 280 кг хлора). Спасатели продолжают тушить пожар на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий на окраине Северодонецка.

За сентябрь в Луганской области произошло несколько лесных пожаров, при тушении огня погиб старшина Артем Бондаренко. Штаб ООС предполагал, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.

30 сентября массовые возгорания в регионе возобновились. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка, из-за пожаров в школах города отменили занятия. В штабе ООС заявили, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями – из-за такой атаки воспламеняется трава, объясняли в обладминистрации.

Полиция открыла семь уголовных производств по факту пожаров.