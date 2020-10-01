В Северодонецке горит склад бытовой химии. Удалось погасить пожар на заводе, где хранится 30 тонн спирта – Нацполиция

В Луганской области в тушении пожаров задействованы спасатели, военные и полиция. Наиболее сложная обстановка – вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до Северодонецка, где лесные пожары угрожают 22 населенным пунктам. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

В ликвидации пожаров в Луганской области задействованы спасатели из семи областей Укараины, военные и полиция. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины 1 октября в Facebook.

"На территории Луганской области продолжается тушение лесных пожаров в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах. Наиболее сложная обстановка – вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов", – сказано в сообщении.

В полиции назвали основные очаги пожаров.

Между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район) пожар локализован на площади 8 га. Не допущено распространение огня на эти населенные пункты.

Между селами Песчаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район) возгорание камыша и сухой растительности на площади более 20 га. Эвакуация не проводилась.

Вблизи села Трехизбенка (Новоайдарский район) в результате сильного ветра (20 м/с) пожар распространился по лесным массивам в Северодонецк. По данным лесхозов, огонь прошел около 8,8 тыс. га. На окраине Северодонецка осуществляется тушение пожара на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий. Пожары на заводе антисептиков, на котором хранится 30 тонн спирта, и на хлораторной насосной станции ликвидированы (хранится 280 кг хлора). В настоящее время распространение огня в сторону Северодонецка нет.

в Северодонецк. По данным лесхозов, огонь прошел около 8,8 тыс. га. На окраине Северодонецка осуществляется тушение пожара на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий. Пожары на заводе антисептиков, на котором хранится 30 тонн спирта, и на хлораторной насосной станции ликвидированы (хранится 280 кг хлора). В настоящее время распространение огня в сторону Северодонецка нет. Вблизи села Ольховое (Станично-Луганский район) огнем пройдено 200 га леса.

Возле села Болотенное (Станично-Луганский район) горит свыше 6 га камыша и сухой растительности.

Вблизи сел Лобачево, Геевка (Станично-Луганский район) лесной пожар на площади 300 га.

По предварительным оценкам, площадь, пройденная огнем, составляет около 9,3 тыс. гектаров.

За сентябрь в Луганской области произошло несколько лесных пожаров, при тушении огня погиб старшина Артем Бондаренко. Штаб ООС предполагал, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.

30 сентября массовые возгорания в регионе возобновились. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка, из-за пожаров в школах города отменили занятия. Огнем по состоянию на вечер 30 сентября в регионе охвачены более 9,3 тыс. га, три человека погибли, еще три госпитализированы. Тушение огня осложняется порывами ветра до 20 м/с.

По информации Нацполиции на 1 октября, в результате пожаров погибли четыре человека, госпитализированы 12.