В Северодонецке горит склад бытовой химии. Удалось погасить пожар на заводе, где хранится 30 тонн спирта – Нацполиция

В ликвидации пожаров в Луганской области задействованы спасатели из семи областей Укараины, военные и полиция. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины 1 октября в Facebook.
"На территории Луганской области продолжается тушение лесных пожаров в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах. Наиболее сложная обстановка – вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов", – сказано в сообщении.
В полиции назвали основные очаги пожаров.
По предварительным оценкам, площадь, пройденная огнем, составляет около 9,3 тыс. гектаров.
За сентябрь в Луганской области произошло несколько лесных пожаров, при тушении огня погиб старшина Артем Бондаренко. Штаб ООС предполагал, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.
30 сентября массовые возгорания в регионе возобновились. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка, из-за пожаров в школах города отменили занятия. Огнем по состоянию на вечер 30 сентября в регионе охвачены более 9,3 тыс. га, три человека погибли, еще три госпитализированы. Тушение огня осложняется порывами ветра до 20 м/с.
По информации Нацполиции на 1 октября, в результате пожаров погибли четыре человека, госпитализированы 12.