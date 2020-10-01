В Луганскую область, где горят леса, вылетела правительственная группа

В Луганскую область, где уже сутки горят леса, вылетела правительственная группа, в состав которой вошли глава Госслужбы по ЧС Украины Николай Чечеткин, командующий Нацгвардией Николай Балан, глава Гослесагентства Василий Кузевич, заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой и первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский.

Правительственная группа вылетела в Луганскую область для координации действий по тушению пожаров Фото: МВС України / Facebok

Правительственная группа во главе с заместителем министра внутренних дел Украины Сергеем Яровым вылетела в Луганскую область для координации работы по ликвидации лесных пожаров. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

В состав группы вошли председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, командующий Нацгвардией Николай Балан, председатель Государственного агентства лесных ресурсов Василий Кузевич, первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский.

К тушению пожаров привлечено 1229 человек и 204 единицы техники. К ликвидации стихии, по согласованию со штабом ООС и Совместным центром по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе, привлечена авиация, отмечено в сообщении.

За сентябрь в Луганской области произошло несколько лесных пожаров, при тушении огня погиб старшина Артем Бондаренко. Штаб ООС предполагал, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.

30 сентября массовые возгорания в регионе возобновились. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка, из-за пожаров в школах города отменили занятия. Огнем по состоянию на вечер 30 сентября в регионе охвачены более 9,3 тыс. га. Тушение огня осложняется порывами ветра до 20 м/с.

По фактам пожаров в Луганской области полиция открыла семь уголовных производств. Полиция сообщила о четверых погибших и 10 госпитализированных в результате пожаров.