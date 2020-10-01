Из-за лесных пожаров на КПВВ "Станица Луганская" произошла детонация боеприпасов – гуманитарная миссия

Из-за пожара и периодических взрывов боеприпасов гуманитарная миссия "Пролиска" сообщила о приостановке работы электрокаров, которые бесплатно перевозят граждан в зоне разведения войск через КПВВ "Станица Луганская".

1 октября электрокары гуманитарной миссии "Пролиска", которые ежедневно курсируют с 8.00 до 16.00 и бесплатно перевозят через зону разведения войск граждан Украины, приостановили работу на КПВВ "Станица Луганская" из-за лесных пожаров. Об этом миссия сообщила в Facebook.

"Огонь подобрался к КПВВ "Станица Луганская" и периодически происходит детонация боеприпасов, поэтому мною принято решение о временной приостановке работы электрокаров до ликвидации пожара и стабилизации ситуации", – отметил руководитель гуманитарной миссии Евгений Каплин.

Гуманитарная миссия при финансовой поддержке Aгентства ООН по делам беженцев осуществляет перевозку граждан из числа уязвимых категорий электрокарами через КПВВ "Станица Луганская" с августа 2019 года.

За сентябрь в Луганской области произошло несколько лесных пожаров, при тушении огня погиб старшина Артем Бондаренко. Штаб ООС предполагал, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.

30 сентября массовые возгорания в регионе возобновились. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка, из-за пожаров в школах города отменили занятия. Огнем по состоянию на вечер 30 сентября в регионе охвачены более 9,3 тыс. га. Тушение огня осложняется порывами ветра до 20 м/с.

По фактам пожаров в Луганской области полиция открыла семь уголовных производств. МВД Украины сообщило о пяти погибших в результате пожаров, эвакуированы 120 человек.