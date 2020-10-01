МВД сообщило о пяти погибших в результате пожаров в Луганской области

Количество жертв лесных пожаров в Луганской области выросло до пяти человек, эвакуированы 120 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

В результате лесных пожаров в Луганской области погибли пять человек. Такие данные приводит 1 октября в Facebook пресс-служба МВД.

"Уже сутки пожарные, спасатели, полицейские, военнослужащие тушат пожары и эвакуируют людей. В результате пожаров погибло пять человек. По оперативным данным, эвакуированы 120 человек", – отмечено в сообщении.

По данным МВД, к тушению пожаров привлечены 1229 человек и 204 единицы техники. К ликвидации стихии, по согласованию со штабом ООС и Совместным центром по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе, привлечена авиация.

За сентябрь в Луганской области произошло несколько лесных пожаров, при тушении огня погиб старшина Артем Бондаренко. Штаб ООС предполагал, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.

30 сентября массовые возгорания в регионе возобновились. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка, из-за пожаров в школах города отменили занятия. Огнем по состоянию на вечер 30 сентября в регионе охвачены более 9,3 тыс. га. Тушение огня осложняется порывами ветра до 20 м/с.

По фактам пожаров в Луганской области полиция открыла семь уголовных производств.