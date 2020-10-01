Вооруженные формирования РФ 30 сентября 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Вооруженные формирования РФ, применяя трассирующие пули, провоцируют возникновение пожаров в Луганской области, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

30 сентября пророссийские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, с начала текущих суток – еще раз, проинформировал в Facebook штаб операции Объединенных сил.

"30 сентября из стрелкового оружия враг открывал огонь вблизи Авдеевки [Донецкой области], а из автоматического станкового гранатомета – неподалеку от Новотроицкого [Донецкой области]. В [Луганской области] в районе Новоалександровки противник провоцировал наших военных из стрелкового оружия. На участке вблизи Золотого три раза вел огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а неподалеку от хутора Вольный дважды в вечернее время применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, в районах населенных пунктов Зайцево, Мироновский, Новотошковское противник открывал огонь из гранатометов различных систем", – сказано в утренней сводке.

В результате обстрелов один украинский военный получил осколочное ранение, его состояние удовлетворительное, отметили в штабе.

1 октября боевики открывали огонь вблизи Станицы Луганской Луганской области – из автоматического станкового гранатомета, добавили в штабе.

Штаб ООС подтвердил, что пожары в Луганской области вызваны "вражескими вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль".

450 военнослужащих Вооруженных сил Украины участвуют в тушении возгораний. В районе населенных пунктов Подлесное, Артема, Болотенное и Северодонецк пожары удалось локализовать, проинформировали в штабе.

"Борьба с огненной стихией продолжается вблизи населенных пунктов Новоалександровка и Кряковка. На участках между населенными пунктами Половинкино – Байдовка и Артема – Малиновое – Песчаное военнослужащие ВСУ вместе с представителями ГСЧС отрезают пути распространения огня к домам местных жителей. Впрочем, из-за сильного порывистого ветра в населенных пунктах Трехизбенка, Кряковка и Муратово огнем уничтожены десятки жилых домов и хозяйственных построек. Учитывая обстоятельства, проведена эвакуация местных жителей", – добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.