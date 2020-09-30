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ПОЛИТИКА

Кравчук – Грызлову: Не выдвигайте ультиматумов! Мы не в СССР и не под Кремлем

Как сообщил сайт президента Украины, в ходе заседания трехсторонней контактной группы глава украинской делегации Леонид Кравчук потребовал от российского коллеги Бориса Грызлова, чтобы РФ прекратили блокировать переговорный процесс.

Кравчук призвал РФ не создавать камней преткновения
Кравчук призвал РФ не создавать камней преткновения
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук призвал уполномоченного представителя России Бориса Грызлова не блокировать переговорный процесс в ТКГ и не выдвигать Украине ультиматумы. Об этом 30 сентября сообщил сайт президента Украины.

Кравчук призвал не создавать "камней преткновения", а двигаться вперед, сосредоточившись на усилении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых сторонами лиц и решении других проблем.

Обращаясь к Грызлову, Кравчук заявил: "Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина – независимое государство, которое не позволит диктовать любые условия".

Сегодня ТКГ около четырех часов обсуждала процедурные вопросы, что не позволило сразу перейти к рассмотрению вопросов повестки дня, сказано в сообщении.

19 августа Кравчук сообщил, что Россия в ТКГ поставила ультиматум об изменении постановления о проведении местных выборов в Украине, требуя обеспечить проведение выборов в ОРДЛО. В украинской делегации говорили, что пересмотр положений этого документа – исключительная компетенция Верховной Рады, на деятельность и решения которого не может влиять никто из состава делегации.

Работа политической подгруппы трехсторонней контактной группы с середины сентября заблокирована, заявлял член ТКГ Сергей Гармаш.

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Украина, СССР, Кремль, ультиматум, война в Украине, Борис Грызлов, ТКГ
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