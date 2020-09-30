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ПОЛИТИКА

Россияне вели несанкционированную запись работы ТКГ, представитель ОБСЕ прервала заседание – СМИ

Представитель ОБСЕ Хайди Грау была вынуждена приостановить заседание трехсторонней контактной группы в связи с нарушением российской стороной режима конфиденциальности, сообщил источник агентства "Интерфакс-Украина".

Россияне вели запись переговоров и грозили ее обнародовать
Россияне вели запись переговоров и грозили ее обнародовать
Фото: depositphotos.com

Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе 30 сентября было прервано после того, как российская сторона начала вести несанкционированную аудио- и видеозапись. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник, близкий к переговорному процессу.

"Как выяснилось в ходе заседания, российская сторона вела несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ, о чем заявила в ходе заседания. Глава российской делегации, в частности, заявил также о своем намерении в одностороннем порядке публиковать аудио- и видеозаписи переговоров", – отметил собеседник агентства.

Представитель ОБСЕ Хайди Грау была вынуждена приостановить заседание; она предложила взять паузу и договориться о кодексе поведения и информационной политики, едином для всех участников ТКГ, сказал источник.

По его словам, украинская делегация поддержала такую позицию, подчеркнув, что никто не имеет права нарушать принципы деятельности ТКГ, единолично осуществляя действия, которые противоречат достигнутым договоренностям и международной практике переговоров, в частности конфиденциальных.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, переговоры, видео, аудио, конфиденциальность, Хайди Грау, ТКГ
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