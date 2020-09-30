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Лубкивский может стать спикером украинской делегации в ТКГ

Депутат Верховной Рады от Слуги народа" Александр Качура не исключил назначение дипломата Маркияна Лубкивского ответственным за коммуникации украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Тот пока не дал согласия. О необходимости появления такой должности заговорили в связи с рядом неоднозначных высказываний бывшего замглавы делегации Витольда Фокина.

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Лубкивский подтвердил, что получил приглашение участвовать в работе ТКГ
Лубкивский подтвердил, что получил приглашение участвовать в работе ТКГ
Фото: Markian Lubkivskyi / Facebook

Одной из ключевых кандидатур на должность спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) является дипломат Маркиян Лубкивский. Об этом 30 сентября сказал журналистам народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Есть и другие кандидатуры, но у Лубкивского "есть приоритет", отметил нардеп.

Сам дипломат в комментарии изданию "Бабель" подтвердил, что получил приглашение на пост спикера делегации от ее главы, первого президента Украины Леонида Кравчука. Обдумывать предложение Лубкивский собирается несколько дней, потому что "очень ответственно" относится к нему.

"Я должен понимать, что те красные линии, которые у меня есть, никто не перейдет. Эта должность соответствует моей специальности, знаниям, которые я получил в дипломатии и секторе безопасности, но мне нужно еще несколько дней, чтобы окончательно определиться", – добавил он.

По словам Лубкивского, предложение касается не только работы в формате спикера делегации ТКГ, но и участия в работе группы.

Лубкивский в 2006–2009 годах работал послом Украины в Хорватии, в 2012-м был директором турнира Евро 2012 в Украине.

О необходимости появления должности спикера делегации Украины в ТКГ заговорили в связи с рядом неоднозначных высказываний бывшего замглавы делегации Витольда Фокина. 14 сентября вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сказал, что задачей человека, ответственного за коммуникации, будет "фокусировать все сигналы one voice от имени украинской делегации".

Теги: Леонид Кравчук, Витольд Фокин, Маркиян Лубкивский, спикер, Александр Качура, ТКГ
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