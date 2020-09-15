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В украинской делегации в контактной группе появится должность спикера – Резников

В украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе будет введена должность советника, который "будет фокусировать все сигналы". Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

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В украинской делегации в контактной группе появится должность спикера – Резников / ГОРДОН

Фото: president.gov.ua

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе ввела должность пресс-секретаря, сейчас идет подбор кандидатуры, сообщил 14 сентября в прямом эфире программы "Свобода слова на ICTV" вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Видео опубликовано на странице программы в Facebook.

"Задачей этого человека будет фокусировать все сигналы one voice от имени украинской делегации. Это вывод, который мы сделали, и будем сейчас исправляться", – отметил Резников.

По его словам, он общался с заместителем главы украинской делегации в ТКГ Витольдом Фокиным, который высказался об амнистии боевиков.

"Он показал нам черновик своего интервью, где у него была фраза: нужно принимать амнистию для всех, кроме тех, у кого руки в крови. Это уважаемое в кавычках издание удалило его полный ответ и написало, как им захотелось", – сказал вице-премьер.

https://www.facebook.com/svobodaICTV/videos/722058035012513/

31 июля глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что идут переговоры о включении в состав группы бывшего премьер-министра Украины Фокина как человека, который хорошо знает Донбасс.

3 августа Ермак представил Фокина членам делегации. 18 августа 87-летний экс-премьер стал первым заместителем Кравчука.

7 сентября в интервью "Українським новинам" Разумков сообщил, что Фокин говорил: если парламент чего-то не сделает, то, по его мнению, Верховная Рада продемонстрирует то, что она не желает мира в Украине.

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса. Это заявление раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Глава Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что некоторые высказывания Фокина не отражают официальной позиции Украины.

Теги: Украина, Донбасс, Витольд Фокин, Алексей Резников, контактная группа, война в Украине
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