В украинской делегации в контактной группе появится должность спикера – Резников

В украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе будет введена должность советника, который "будет фокусировать все сигналы". Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе ввела должность пресс-секретаря, сейчас идет подбор кандидатуры, сообщил 14 сентября в прямом эфире программы "Свобода слова на ICTV" вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Видео опубликовано на странице программы в Facebook.

"Задачей этого человека будет фокусировать все сигналы one voice от имени украинской делегации. Это вывод, который мы сделали, и будем сейчас исправляться", – отметил Резников.

По его словам, он общался с заместителем главы украинской делегации в ТКГ Витольдом Фокиным, который высказался об амнистии боевиков.

"Он показал нам черновик своего интервью, где у него была фраза: нужно принимать амнистию для всех, кроме тех, у кого руки в крови. Это уважаемое в кавычках издание удалило его полный ответ и написало, как им захотелось", – сказал вице-премьер.

31 июля глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что идут переговоры о включении в состав группы бывшего премьер-министра Украины Фокина как человека, который хорошо знает Донбасс.