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Фокин уволен с должности замглавы украинской делегации в ТКГ

Замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин отступил от справедливой оценки оккупации Россией Крыма и отдельных районов Луганской и Донецкой областей, заявил президент Украины Владимир Зеленский и вывел его из состава ТКГ.

Фокин пробыл в должности замглавы украинской делегации в ТКГ полтора месяца
Фокин пробыл в должности замглавы украинской делегации в ТКГ полтора месяца
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября вывел первого премьер-министра Украины Витольда Фокина с из состава украинской делегации в трехсторонней контактной группе и освободил его от выполнения обязанностей замглавы делегации. Соответствующий указ опубликован на сайте президента. 

"Для президента принципиально, чтобы все, на кого возложено исполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины и оказали справедливо", – сказано в релизе, обнародованном пресс-службой главы государства.

Зеленский констатировал, что Фокин отступил "прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства", отметили в Офисе президента. 

18 августа 87-летний Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

Комитет рекомендовал Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его.

После этого Ермак сказал, что Фокин должен уйти из ТКГ, а в Офисе президента заявили, что "неприятно поражены" высказываниями переговорщика. 

Заявления Фокина раскритиковали украинские политики. В частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал его "мерзавцем и махровым идиотом", бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что "фокины" – это "диагноз. Болезнь антиукраинства, антигосударственности, неполноценности, подлизывания России, дремучей советскости". 

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук выразила удивление в связи с тем, что личное мнение Фокина о ситуации на Донбассе не совпадает с официальной позицией украинской делегации.

Теги: Украина, Витольд Фокин, переговоры, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе, ТКГ
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