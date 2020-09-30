В Офисе президента "неприятно поражены" заявлениями Фокина по Донбассу

Заявления замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина категорически расходятся с официальными позициями государства, им уже дана соответствующая оценка, заявили в Офисе президента Украины.

Фокин заявлял, что не уверен, воюют ли Украина и Россия Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Офис президента Украины "неприятно поражен" заявлениями замглавы украинской делегации на минских переговорах Витольда Фокина на заседании комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, касающимися войны на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОПУ утром 30 сентября.

"Очевидно, что каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным. Если есть расхождения в позициях, а собственное видение, каким бы оно ни было, отличается от государственного, – нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство. Не личное, а именно государственное видение", – отметили в Офисе президента.

В заявлении подчеркивается, что официальная позиция Украины совпадает с объективной реальностью и политической правдой:

"Именно с российского вторжения началась временная оккупация Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Именно это государство полностью контролирует временно оккупированные территории Украины и оказывает решающее влияние на все, что там происходит. Это вполне очевидные истины".

В Офисе президента заверили, что личное мнение каждого из представителей Украины "ни разу не мешало" переговорам в трехсторонней контактной группе, а также "не противоречило официальной позиции государства" и задачам, которые перед делегацией ставил президент Украины Владимир Зеленский.

"Заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже дана надлежащая оценка. Прежде всего – обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы", – добавили в ОПУ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В августе 87-летний Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

Комитет рекомендовал Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его.

После этого Ермак заявил, что Фокин должен уйти из ТКГ.

Заявления Фокина раскритиковали украинские политики. В частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал его "мерзавцем и махровым идиотом", бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что "фокины" – это "диагноз. Болезнь антиукраинства, антигосударственности, неполноценности, подлизывания России, дремучей советскости".

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук выразила удивление в связи с тем, что личное мнение Фокина о ситуации на Донбассе не совпадает с официальной позицией украинской делегации.