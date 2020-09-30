ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Офисе президента "неприятно поражены" заявлениями Фокина по Донбассу

Заявления замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина категорически расходятся с официальными позициями государства, им уже дана соответствующая оценка, заявили в Офисе президента Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фокин заявлял, что не уверен, воюют ли Украина и Россия
Фокин заявлял, что не уверен, воюют ли Украина и Россия
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Офис президента Украины "неприятно поражен" заявлениями замглавы украинской делегации на минских переговорах Витольда Фокина на заседании комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, касающимися войны на Донбассе. 

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОПУ утром 30 сентября. 

"Очевидно, что каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным. Если есть расхождения в позициях, а собственное видение, каким бы оно ни было, отличается от государственного, – нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство. Не личное, а именно государственное видение", – отметили в Офисе президента. 

В заявлении подчеркивается, что официальная позиция Украины совпадает с объективной реальностью и политической правдой: 

"Именно с российского вторжения началась временная оккупация Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Именно это государство полностью контролирует временно оккупированные территории Украины и оказывает решающее влияние на все, что там происходит. Это вполне очевидные истины".

В Офисе президента заверили, что личное мнение каждого из представителей Украины "ни разу не мешало" переговорам в трехсторонней контактной группе, а также "не противоречило официальной позиции государства" и задачам, которые перед делегацией ставил президент Украины Владимир Зеленский. 

"Заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже дана надлежащая оценка. Прежде всего – обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы", – добавили в ОПУ. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В августе 87-летний Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

Комитет рекомендовал Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его.

После этого Ермак заявил, что Фокин должен уйти из ТКГ.  

Заявления Фокина раскритиковали украинские политики. В частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал его "мерзавцем и махровым идиотом", бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что "фокины" – это "диагноз. Болезнь антиукраинства, антигосударственности, неполноценности, подлизывания России, дремучей советскости". 

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук выразила удивление в связи с тем, что личное мнение Фокина о ситуации на Донбассе не совпадает с официальной позицией украинской делегации.

Теги: Россия, Украина, Витольд Фокин, война в Украине, война на Донбассе, Офис президента Украины, ТКГ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Огненное пламя". Победительница "Холостяка 10" Ульянова засветила декольте
"Огненное пламя". Победительница "Холостяка 10" Ульянова засветила декольте
Стоун показала троих сыновей
Стоун показала троих сыновей
Денев выступила в роли дизайнера одежды
Денев выступила в роли дизайнера одежды
"Жесть, а точнее, жестяная свадьба". Арзуманян показал свои свадебные снимки
"Жесть, а точнее, жестяная свадьба". Арзуманян показал свои свадебные снимки
Тимберлейк во второй раз стал отцом – СМИ
Тимберлейк во второй раз стал отцом – СМИ
"Богиня!". 39-летняя Агилера показала фотосет в лакированных ботфортах
"Богиня!". 39-летняя Агилера показала фотосет в лакированных ботфортах
Алибасов передумал расторгать брак с Федосеевой-Шукшиной – адвокат
Алибасов передумал расторгать брак с Федосеевой-Шукшиной – адвокат
Сумская: У нас все было. Хотели развестись, разбежаться
Сумская: У нас все было. Хотели развестись, разбежаться
Звезду фильма ужасов "Звонок" Такэути нашли мертвой
Звезду фильма ужасов "Звонок" Такэути нашли мертвой
Жена Петросяна заявила об отравлении
Жена Петросяна заявила об отравлении
Тодоренко: Я родила мужу его же близнеца
Тодоренко: Я родила мужу его же близнеца
  Monatik презентовал клип-мюзикл на дуэтный трек с Вайкуле. Видео
  Monatik презентовал клип-мюзикл на дуэтный трек с Вайкуле. Видео
"Вся в родинках". Дочь Брежневой снялась в белье
"Вся в родинках". Дочь Брежневой снялась в белье
  Grosu: Влюбляться больше всего мне хочется осенью
  Grosu: Влюбляться больше всего мне хочется осенью
"Хочу дочку". Актер "Квартал 95" Ткач рассказал о будущем пополнении в семье
"Хочу дочку". Актер "Квартал 95" Ткач рассказал о будущем пополнении в семье
"Теперь я точно осознала, что я невеста!". Пассия Остапчука показала, как прошел ее девичник
"Теперь я точно осознала, что я невеста!". Пассия Остапчука показала, как прошел ее девичник
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Прячет животик", "Платье жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Прячет животик", "Платье – жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS