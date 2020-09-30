"Делегация Украины в переговорах в ТКГ должна придерживаться исключительно официальной позиции". Кравчук, Резников и Мережко прокомментировали высказывания Фокина

Первый заместитель председателя украинской делегации на минских переговорах Витольд Фокин имеет право на собственное мнение, однако члены делегации Украины должны придерживаться исключительно официальной позиции даже тогда, когда не участвуют в переговорах.
Об этом заявили глава делегации Леонид Кравчук, его первый заместитель Алексей Резников и заместитель Александр Мережко, пишет УНИАН.
Резонансные заявления первого заместителя председателя украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) Витольда Фокина относительно войны на Донбассе и в Крыму, сделанные 29 сентября в Верховной Раде, неприятно удивили членов делегации.
"Господин Фокин, как и любой человек, имеет право на собственную позицию, какой бы странной она ни казалась. Но мы вместе как делегация Украины на переговорах в ТКГ должны придерживаться исключительно официальной позиции нашего государства даже тогда, когда не участвуем в переговорах. Тем более, что в вопросах о временной оккупации Крыма и войны на Донбассе придерживаться официальной позиции очень легко, поскольку официальная позиция Украины полностью совпадает с правдой о войне", – говорится в заявлении Кравчука, Резникова и Мережко.
Руководители украинской делегации в ТКГ заметили, что они полностью осознают, что войну на территорию Украины принесли Россия и ее граждане.
"Именно поэтому, например, переговоры с нашим участием происходят в трехстороннем формате – Украина, ОБСЕ как посредник и Россия как государство, которое временно оккупировало часть нашей территории", – говорится в сообщении.
Задачи украинской переговорной группы строятся на том, что Россия полностью контролирует временно оккупированные территории Украины, а значит, имеет решающее влияние на все, что там происходит.
"Мы стараемся найти такие решения, которые позволят прийти к всеобщему миру через абсолютное и долговременное прекращение огня, освобождение всех удерживаемых лиц, проведение полной деоккупации, вывод всех незаконных вооруженных формирований и возвращение Украине контроля над границей с Россией в Донецкой и Луганской областях", – отметили в ТКГ и уточнили, что ни разу в работе не слышали никаких сомнительных заявлений от Фокина.
При этом руководители украинской делегации в ТКГ считают странным, что Фокин, делая подобные заявления, не учел, что его будут воспринимать не просто как гражданина, а как члена украинской делегации, представляющего государство.
"Ожидаем, что заявления господина Фокина получат надлежащую оценку", – подытожили авторы заявления.
В августе 87-летний Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.
После этого Ермак заявил, что Фокин должен уйти из ТКГ.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал Фокина "мерзавцем и махровым идиотом".
Заместитель министра МВД Антон Геращенко потребовал немедленно уволить Фокина из ТКГ.
Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук выразила удивление в связи с тем, что личное мнение Фокина о ситуации на Донбассе не совпадает с официальной позицией украинской делегации.