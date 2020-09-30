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"Делегация Украины в переговорах в ТКГ должна придерживаться исключительно официальной позиции". Кравчук, Резников и Мережко прокомментировали высказывания Фокина

Украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе неприятно удивили заявления первого замглавы делегации Витольда Фокина относительно войны на востоке страны и в Крыму. Об этом сказали глава делегации Леонид Кравчук, его первый заместитель Алексей Резников и заместитель Александр Мережко.

87-летний Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ в августе 2020 года, его рекомендовал остальным переговорщикам Ермак
87-летний Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ в августе 2020 года, его рекомендовал остальным переговорщикам Ермак
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Первый заместитель председателя украинской делегации на минских переговорах Витольд Фокин имеет право на собственное мнение, однако члены делегации Украины должны придерживаться исключительно официальной позиции даже тогда, когда не участвуют в переговорах.

Об этом заявили глава делегации Леонид Кравчук, его первый заместитель Алексей Резников и заместитель Александр Мережко, пишет УНИАН.

Резонансные заявления первого заместителя председателя украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) Витольда Фокина относительно войны на Донбассе и в Крыму, сделанные 29 сентября в Верховной Раде, неприятно удивили членов делегации.

"Господин Фокин, как и любой человек, имеет право на собственную позицию, какой бы странной она ни казалась. Но мы вместе как делегация Украины на переговорах в ТКГ должны придерживаться исключительно официальной позиции нашего государства даже тогда, когда не участвуем в переговорах. Тем более, что в вопросах о временной оккупации Крыма и войны на Донбассе придерживаться официальной позиции очень легко, поскольку официальная позиция Украины полностью совпадает с правдой о войне", – говорится в заявлении Кравчука, Резникова и Мережко.

Руководители украинской делегации в ТКГ заметили, что они полностью осознают, что войну на территорию Украины принесли Россия и ее граждане.

"Именно поэтому, например, переговоры с нашим участием происходят в трехстороннем формате – Украина, ОБСЕ как посредник и Россия как государство, которое временно оккупировало часть нашей территории", – говорится в сообщении.

Задачи украинской переговорной группы строятся на том, что Россия полностью контролирует временно оккупированные территории Украины, а значит, имеет решающее влияние на все, что там происходит.

"Мы стараемся найти такие решения, которые позволят прийти к всеобщему миру через абсолютное и долговременное прекращение огня, освобождение всех удерживаемых лиц, проведение полной деоккупации, вывод всех незаконных вооруженных формирований и возвращение Украине контроля над границей с Россией в Донецкой и Луганской областях", – отметили в ТКГ и уточнили, что ни разу в работе не слышали никаких сомнительных заявлений от Фокина.

При этом руководители украинской делегации в ТКГ считают странным, что Фокин, делая подобные заявления, не учел, что его будут воспринимать не просто как гражданина, а как члена украинской делегации, представляющего государство.

"Ожидаем, что заявления господина Фокина получат надлежащую оценку", – подытожили авторы заявления.

В августе 87-летний Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

После этого Ермак заявил, что Фокин должен уйти из ТКГ.  

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал Фокина "мерзавцем и махровым идиотом".

Заместитель министра МВД Антон Геращенко потребовал немедленно уволить Фокина из ТКГ.

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук выразила удивление в связи с тем, что личное мнение Фокина о ситуации на Донбассе не совпадает с официальной позицией украинской делегации.

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Украина, Донбасс, Витольд Фокин, Минск, Алексей Резников, война в Украине, конфликт, война на Донбассе, Александр Мережко, ТКГ
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