ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Состояние здоровья раненного возле Зайцево Донецкой области украинского военнослужащего удовлетворительное.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Раненого военнослужащего доставили в лечебное учреждение
Раненого военнослужащего доставили в лечебное учреждение
Фото: depositphotos.com

Боевики на Донбассе 30 сентября ранили украинского военного. Об этом в Facebook сообщает оперативно-тактическая группировка "Север".

"В районе населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из подствольного гранатомета. Вследствие вражеского выстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение", – говорится в сообщении.

Военнослужащего доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

https://www.facebook.com/otupivnich/posts/701265067141456

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: Россия, Украина, боевики, обстрелы, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, ранение, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сенцов объявил о начале съемок фильма "Носорог"
Сенцов объявил о начале съемок фильма "Носорог"
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
  Каминская: Я женщина наученная. Брачный контракт подписывать нужно, чтобы не оставить себя с голой жопой
  Каминская: Я женщина наученная. Брачный контракт подписывать нужно, чтобы не оставить себя с голой жопой
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
"Очень скучал за холодной водой". Бабкин в 7.00 утра искупался в открытом водоеме
"Очень скучал за холодной водой". Бабкин в 7.00 утра искупался в открытом водоеме
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
Притула озвучил свой самый большой гонорар за проведение корпоратива
Притула озвучил свой самый большой гонорар за проведение корпоратива
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
Хоск, победившая алкоголизм, заявила о беременности
Хоск, победившая алкоголизм, заявила о беременности
Андрей Шевченко показал, как сыновья поздравили его с 44-летием
Андрей Шевченко показал, как сыновья поздравили его с 44-летием
  Tvorchi выпустили лирик-видео на песню Yellow sands, записанную с Паш. Видео
  Tvorchi выпустили лирик-видео на песню Yellow sands, записанную с Паш. Видео
"Беременная Барби". Никитюк показала, как выглядит с лишним весом
"Беременная Барби". Никитюк показала, как выглядит с лишним весом
"Называй меня мадам". Дочь Уиллиса и Мур оголилась полностью
"Называй меня мадам". Дочь Уиллиса и Мур оголилась полностью
Лундгрен позировал на фоне 170-летнего эвкалипта
Лундгрен позировал на фоне 170-летнего эвкалипта
Внучка Конкина: Можно я приеду в морг и подержу маму за ручку? Вдруг она оживет!
Внучка Конкина: Можно я приеду в морг и подержу маму за ручку? Вдруг она оживет!
  Листерман: Буду продавать презервативы. "Надень себе на х...й "Листерман!"
  Листерман: Буду продавать презервативы. "Надень себе на х...й "Листерман!" G
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Жена Петросяна заявила об отравлении
Жена Петросяна заявила об отравлении
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Прячет животик", "Платье жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Прячет животик", "Платье – жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS