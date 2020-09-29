На Донбассе на своей мине подорвался российский офицер – Минобороны Украины

Подорвавшийся на мине российский офицер прибыл на восток Украины во время недавней ротации оккупационных войск, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По данным Минобороны Украины, российские оккупанты продолжают терять личный состав из-за подрывов на своих минно-взрывных устройствах Фото: depositphotos.com

На Донбассе 27 сентября на мине, установленной оккупационными войсками, подорвался российский офицер. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Противник продолжает терять личный состав в результате подрывов на собственных минно-взрывных устройствах", – отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, подорвавшийся на мине офицер из РФ получил тяжелое ранение "с потерей части нижней конечности". Он прибыл на восток Украины во время недавней ротации оккупационных войск.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.