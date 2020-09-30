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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. На всей линии фронта сохраняется тишина – штаб ООС

Ситуация на Донбассе остается полностью контролируемой украинскими военными, проинформировали в штабе операции Объединенных сил.

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Украинские военные выполняют условия режима прекращения огня
Украинские военные выполняют условия режима прекращения огня
Фото: ЕРА

29 сентября и с начала текущих суток обстрелов пророссийскими боевиками на Донбассе не зафиксировано, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил. 

"За прошедшие сутки, 29 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений выстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. С начала текущих суток, 30 сентября, по всей линии соприкосновения наблюдается тишина. В то же время наши защитники не теряют бдительности и готовы к любым изменениям оперативной обстановки", – сказано в утренней сводке штаба. 

Ситуация в районе проведения ООС остается полностью контролируемой украинским военными, они продолжают выполнять условия режима прекращения огня, подчеркнули в штабе. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1244986952550837/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: Россия, Украина, военные, боевики, перемирие, война в Украине, война на Донбассе, режим тишины, ООС
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