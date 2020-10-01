ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

КПВВ "Станица Луганская" закрыли из-за лесных пожаров

Лесной пожар в районе пункта пропуска "Станица Луганская" распространился до автодороги, по которой люди пересекают КПВВ.

Вблизи дороги началась детонация взрывных устройств
Вблизи дороги началась детонация взрывных устройств
Фото: Станично-Луганська районна державна адміністрація / Facebook

Контрольный пункт въезда – выезда "Станица Луганская" в Луганской области приостановил свою работу из-за лесных пожаров. Об этом 1 октября в Facebook сообщает Станично-Луганская райгосадминистрация.

Как пояснили в РГА, такое решение было принято в связи с тем, что пожар распространился до автодороги, по которой люди пересекают КПВВ.

Помимо это, вблизи дороги началась детонация взрывных устройств.

https://www.facebook.com/stnrda/posts/2672487013066078

За сентябрь в Луганской области произошло несколько лесных пожаров, при тушении огня погиб старшина Артем Бондаренко. Штаб ООС предполагал, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.

30 сентября массовые возгорания в регионе возобновились. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка, из-за пожаров в школах города отменили занятия. Огнем по состоянию на вечер 30 сентября в регионе охвачены более 9,3 тыс. га. Тушение огня осложняется порывами ветра до 20 м/с.

По фактам пожаров в Луганской области полиция открыла семь уголовных производств.

В ГСЧС Украины сообщили, что из-за пожаров погибли восемь человек.

Теги: пожар, Луганская область, Станица Луганская, КПВВ, лесные пожары в Луганской области
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место".Саливанчук заразилась коронавирусом
"С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место".Саливанчук заразилась коронавирусом
"Ты со мной, а я без тебя". Ефросинина показала детские фото с родителями
"Ты со мной, а я без тебя". Ефросинина показала детские фото с родителями
  Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
  Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
Анатолий Анатолич улетел в США
Анатолий Анатолич улетел в США
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему не хочет знакомиться с избранницей своего бывшего мужа
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему не хочет знакомиться с избранницей своего бывшего мужа
"Сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь". 75-летний Петросян показал тренировку в спортзале
"Сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь". 75-летний Петросян показал тренировку в спортзале
"Первые мгновения твоей жизни были такими трудными". Ребенок Тейген и Ледженда не выжил во время родов
"Первые мгновения твоей жизни были такими трудными". Ребенок Тейген и Ледженда не выжил во время родов
  "Видео про любовь". Джамала и и Pianoбой сняли в поле клип на дуэтную композицию "Эндорфины". Видео
  "Видео про любовь". Джамала и и Pianoбой сняли в поле клип на дуэтную композицию "Эндорфины". Видео
Сенцов объявил о начале съемок фильма "Носорог"
Сенцов объявил о начале съемок фильма "Носорог"
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
  Каминская: Я женщина наученная. Брачный контракт подписывать нужно, чтобы не оставить себя с голой жопой
  Каминская: Я женщина наученная. Брачный контракт подписывать нужно, чтобы не оставить себя с голой жопой
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
"Очень скучал за холодной водой". Бабкин в 7.00 утра искупался в открытом водоеме
"Очень скучал за холодной водой". Бабкин в 7.00 утра искупался в открытом водоеме
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
Притула озвучил свой самый большой гонорар за проведение корпоратива
Притула озвучил свой самый большой гонорар за проведение корпоратива
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
Жена Петросяна заявила об отравлении
Жена Петросяна заявила об отравлении
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS