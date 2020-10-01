КПВВ "Станица Луганская" закрыли из-за лесных пожаров

Лесной пожар в районе пункта пропуска "Станица Луганская" распространился до автодороги, по которой люди пересекают КПВВ.

Контрольный пункт въезда – выезда "Станица Луганская" в Луганской области приостановил свою работу из-за лесных пожаров. Об этом 1 октября в Facebook сообщает Станично-Луганская райгосадминистрация.

Как пояснили в РГА, такое решение было принято в связи с тем, что пожар распространился до автодороги, по которой люди пересекают КПВВ.

Помимо это, вблизи дороги началась детонация взрывных устройств.

За сентябрь в Луганской области произошло несколько лесных пожаров, при тушении огня погиб старшина Артем Бондаренко. Штаб ООС предполагал, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.

30 сентября массовые возгорания в регионе возобновились. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка, из-за пожаров в школах города отменили занятия. Огнем по состоянию на вечер 30 сентября в регионе охвачены более 9,3 тыс. га. Тушение огня осложняется порывами ветра до 20 м/с.

По фактам пожаров в Луганской области полиция открыла семь уголовных производств.

В ГСЧС Украины сообщили, что из-за пожаров погибли восемь человек.